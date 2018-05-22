У Вінницькій області затримали двох чоловіків, які грабували пенсіонерів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наразі один із зловмисників знаходиться під арештом

Оперативниками карного розшуку Вінницької області було затримано злочинну групу з двох чоловіків, які з минулого року вчинили щонайменше 2 розбійних напади на пенсіонерів. Про це пише News.vn.ua

36-річного зловмисника раніше судимого за вчинення крадіжки, хуліганства та розбійного нападу та його раніше не судимого 35-річного подільника затримали за вчинення розбійних нападів відповідно до ч.3 ст.187 КК України (розбій, поєднаний з проникненням в житло). Злочинцям загрожує до дванадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна.

Вперше молодики здійснили розбійний напад на помешкання 60-річного пенсіонера, який проживав з 89-річною матір’ю та 91-річною тіткою, вони погрожували ножем та застосовували фізичну силу.

Вдруге розбійники увірвалися до будинку 81-річної пенсіонерки, яка проживає одна, заподіявши їй тілесні ушкодження. У такий спосіб вони заволоділи коштами на суму 56 800 гривень.

Наразі один із зловмисників знаходиться під арештом, іншому обирають запобіжний захід на період досудового розслідування.