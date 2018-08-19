  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У вінницькій в’язниці сталася пожежа

    • Розсилка
    З установи були евакуйовані 100 людей - У вінницькій в’язниці сталася пожежа
    Фото: vinnitsa.info
    З установи були евакуйовані 100 людей

    На території установи сталося задимлення

    У неділю, 19 серпня у Вінниці після 16 години сталось займання на території Вінницької установи виконання покарань № 1. Відомо, з приміщень проводили евакуацію близько сотні людей, повідомляє Вiнниця.info.

    На місце прибули правоохоронці та рятувальники.

    За інформацією правоохоронців, на території установи сталося задимлення.

    Аби спецмашини мали змогу без перешкод дістатися до території, патрульна поліція частково обмежила рух на прилеглій території.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    У вінницькій в’язниці сталася пожежа
    У вінницькій в’язниці сталася пожежа
    У вінницькій в’язниці сталася пожежа
    У вінницькій в’язниці сталася пожежа
    У вінницькій в’язниці сталася пожежа
    У вінницькій в’язниці сталася пожежа
    У вінницькій в’язниці сталася пожежа

    «О 17 годині 20 хвилин пожежу ліквідували. Потерпілих немає «, - повідомила Анна Олійник, керівник відділу комунікацій поліції Вінницької області.

    Причини встановлюються.

    пожежа Вінниця рятувальники поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ