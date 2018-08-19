У вінницькій в’язниці сталася пожежа



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Фото: vinnitsa.info З установи були евакуйовані 100 людей

На території установи сталося задимлення

У неділю, 19 серпня у Вінниці після 16 години сталось займання на території Вінницької установи виконання покарань № 1. Відомо, з приміщень проводили евакуацію близько сотні людей, повідомляє Вiнниця.info.

На місце прибули правоохоронці та рятувальники.

За інформацією правоохоронців, на території установи сталося задимлення.

Аби спецмашини мали змогу без перешкод дістатися до території, патрульна поліція частково обмежила рух на прилеглій території.

«О 17 годині 20 хвилин пожежу ліквідували. Потерпілих немає «, - повідомила Анна Олійник, керівник відділу комунікацій поліції Вінницької області.

Причини встановлюються.