У Вінницькому музеї моделей транспорту запрошують дітей на безкоштовну екскурсію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Вінницькому музеї моделей транспорту запрошують на безкоштовну екскурсію.

Вільно переглянути колекцію мініатюрних автомобілів можна 1 червня. Також в приміщенні будівлі працюватиме виставка дитячих малюнків.

Про це повідомляє Центр Історії Вінниці у Facebook.

На День захисту дітей можна буде безкоштовно завітати у Музей моделей транспорту.

«Спеціально для малечі біля музею з 10:00 до 14:00 діятиме тематична локація з розмальовками, музикою та іншими цікавинками. У стінах музею також розміщуватиметься виставка дитячих малюнків, де кожен охочий зможе вмістити своє маленьке художнє диво», - йдеться у дописі.

Джерело: Vinbazar