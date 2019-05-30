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    У Вінницькому музеї моделей транспорту запрошують дітей на безкоштовну екскурсію

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    У Вінницькому музеї моделей транспорту запрошують дітей на безкоштовну екскурсію

    У Вінницькому музеї моделей транспорту запрошують на безкоштовну екскурсію.

    Вільно переглянути колекцію мініатюрних автомобілів можна 1 червня. Також в приміщенні будівлі працюватиме виставка дитячих малюнків.

    Про це повідомляє Центр Історії Вінниці у Facebook.

    На День захисту дітей можна буде безкоштовно завітати у Музей моделей транспорту.

    «Спеціально для малечі біля музею з 10:00 до 14:00 діятиме тематична локація з розмальовками, музикою та іншими цікавинками. У стінах музею також розміщуватиметься виставка дитячих малюнків, де кожен охочий зможе вмістити своє маленьке художнє диво», - йдеться у дописі.

    Джерело: Vinbazar

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