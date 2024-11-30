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У Вінниці військовим, які лікуються після поранення, виплатят грошову допомогу

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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У Вінниці військовим, які лікуються після поранення, виплатят грошову допомогу
Відповідні рішення затвердили на сесії Вінницької міської ради
фото з відкритих джерел

Йдеться про оборонців, які перебували або перебувають на стаціонарному лікуванні понад 30 днів

З січня 2025 року у Вінниці діятиме новий вид допомоги для поранених військових. Про це повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов за результатами сесійного засідання.

«Йдеться про оборонців, які перебували або перебувають на стаціонарному лікуванні понад 30 днів. Для них передбачена грошова допомога в сумі 10 тис. грн на одну особу», – повідомив С. Моргунов.

Також на сесії прийнято рішення про виділення понад 420 тис. грн на розвиток проєкту «Простір ветеранів та їхніх сімей», яким займається ГО «Полум’я надії», і збільшено на 1,3 млн грн фінансову підтримку «Ветеранському простору».

«Ще 150 тисяч грн спрямуємо на проведення заходів для дітей загиблих (померлих) або безвісти зниклих Захисників і Захисниць, щоб подарувати їм моменти радості й тепла», – зазначив мер.

Нагадаємо, що деякі категорії українців, зокрема і пенсіонери, можуть отримати «базову соціальну допомогу», розмір якої варіюється залежно від того, до якої групи належить особа. 

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Теги: гроші Вінниця військові

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