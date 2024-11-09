Карта бойових дій в Україні станом на 9 листопада 2024 року

Протягом минулої доби відбулося 164 бойове зіткнення

Російські загарбники протягом минулої доби завдали по території України три ракетних та 62 авіаційних ударів, застосувавши п’ять ракет та скинувши 100 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 453 дрони-камікадзе та здійснили понад три з половиною тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом, протягом минулої доби відбулося 164 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському напрямку було знешкоджено 290 окупантів.

На Харківському напрямку

Ворог чотири рази без успіху атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська. Крім того, російські загарбники завдали авіаційних ударів по населених пунктах Вовчанськ, Одноробівка та Харків, скинувши вісім авіабомб.

мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Противник 14 разів проводив наступальні штурми у районах Кіндрашівки, Колісниківки, Загризового, Лозової та Берестового. Українські захисники відбили 13 атак, ще одне боєзіткнення поблизу Берестового наразі триває. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Ківшарівка, Новоосинове та Богуславка.

мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники 11 разів атакували позиції українців неподалік Греківки, Зарічного, Тернів, Торського та Григорівки. Одне боєзіткнення триває дотепер.

фото: deepstatemap

На Краматорському напрямку

ЗСУ зупинили одну наступальну дію росіян поблизу населеного пункту Бондарне.

фото: deepstatemap

На Торецькому напрямку

Росіяни 10 разів атакували сили оборони біля Торецька та Щербинівки, три боєзіткнення ще тривають. Загарбницька армія активно застосовувала авіацію протягом дня, так було завдано ударів по районах населених пунктів Диліївка, Дружба, Торецьк, Щербинівка та Петрівка.

На Покровському напрямку

Росіяни 34 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миролюбівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Селидове, Вишневе та Чумацьке. Три атаки досі тривають.

Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 290 окупантів, 133 з них – безповоротно. Крім цього, знищено сім бойових броньованих машин, чотири мотоцикли та один бліндаж.

мапа: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Ворог 40 разів атакував наші позиції поблизу Іллінки, Берестків, Новоселидівки, Новодмитрівки, Вознесенки, Максимівки, Антонівки та Катеринівки. За уточненою інформацією, досі точиться 21 боєзіткнення. З початку доби знешкоджено 149 окупантів, 48 з них – безповоротно, також знищено дві одиниці ББМ, один автомобіль, чотири мотоцикли, одну станцію РЕБ, один генератор та одну станцію супутникового зв'язку.

мапа: deepstatemap

На Времівському напрямку

Загарбники здійснили шість наступальних дій неподалік Трудового, Костянтинопільського та Сухих Ялів. Чотири атаки вже відбито, одне боєзіткнення триває.

мапа: deepstatemap

На Придніпровському напрямку

Росіяни зазнали поразки, атакуючи оборонні рубежі українців.

мапа: deepstatemap

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

За минулу добу Генштаб відзначає воїнів 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 54 окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 990-й день повномасштабної війни в Україні.