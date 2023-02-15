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Грошова допомога від Японії: на Києво-Печерську лавру, на психологів та журналістів

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Грошова допомога від Японії: на Києво-Печерську лавру, на психологів та журналістів
фото з відкритих джерел

Офіційний Токіо передасть Україні $10 млн на проєкти ЮНЕСКО

Уряд Японії через фонди ЮНЕСКО виділить фінансову допомогу для реалізації проєкту «Support for Ukraine in culture and education through UNESCO». Він націлений на підтримку та відновлення України у галузях культури, освіти та комунікацій. Про це у Facebook повідомила Еміне Джапарова, заступниця міністра закордонних справ України.

«Щойно в штаб-квартирі ЮНЕСКО під час зустрічі з заступником гендиректорки ЮНЕСКО з питань Пріоритету Африки та зовнішніх зв'язків Фірміном Матоко підписала та передала Постійному Представнику Японії при ЮНЕСКО Ацуюке Ойке лист-підтримки Ukrainian National Commission for UNESCO», – написала вона у вівторок, 14 лютого.

Еміне Джапарова також розповіла, що проєкт складається з трьох компонентів. По-перше, реагування на надзвичайні ситуації щодо об’єктів всесвітньої спадщини та культурних цінностей. Бюджет цього напрямку складає приблизно $4 млн. «Очікується, що кошти будуть направлені на продовження реставраційних робіт Києво-Печерської лаври як частини об’єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також відновлення історичного центру Чернігова, два собори якого внесені до Попереднього списку ЮНЕСКО», – пояснила заступниця міністра закордонних справ.

Друга складова проєкту – це ментальне здоров’я та психологічна допомога. На це буде витрачено $3,4 млн.  Йдеться про зменшення негативних наслідків для психічного здоров'я школярів та надання їм психологічної та психосоціальної підтримки.

Третій компонент полягає у підтримці журналістів, на що планується витратити $1 млн. Передбачається, що кошти будуть спрямовані на забезпечення безпеки журналістської діяльності в умовах війни.

«Вважаю, це дипломатичне досягнення ще одним практичним результатом реформи Нацкомісії України, яку ми нещодавно фіналізували. Висловлюю подяку керівництву ЮНЕСКО та японській стороні за активну підтримку України у подоланні руйнівних наслідків російської агресії», – написала Еміне Джапарова.

До речі, минулого року Україна стала світовим «лідером» за кількістю вбитих журналістів. І це безпосередній результат повномасштабного вторгнення Росії.

Теги: психологія журналіст Києво-Печерська лавра Японія ЮНЕСКО

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