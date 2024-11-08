Країни НАТО зробили заяву щодо військової співпраці Росії та КНДР

Співпраця Росії та КНДР є багаторазовим порушенням резолюцій Ради безпеки ООН, йдеться у заяві Альянсу

«Військова співпраця між Росією і КНДР чинить серйозний вплив на євроатлантичну безпеку», – країни НАТО

Країни НАТО рішуче засудили рішення лідерів Росії та Північної Кореї розширити російську агресивну війну проти України. Про це йдеться у заяві Альянсу.

«Військова співпраця між Росією і КНДР, що поглиблюється, чинить серйозний вплив на євроатлантичну безпеку з наслідками для Індо-Тихоокеанського регіону», – зауважили країни НАТО.

У заяві йдеться, що нарощування військової співпраці між Росією та КНДР є багаторазовим порушенням резолюцій Ради безпеки ООН. Союзники звернулися до РФ із закликом повернутися до виконання цих резолюцій.

Нагадаємо, на прикордонних з Україною територіях Росії присутні 11 тис. північнокорейських військових, частина цих військ вже брала участь у військових діях проти України. Президент України Володимир Зеленський заявив, що серед північнокорейських військових вже є втрати. Наразі війська КНДР перебувають у Курській області.

Як пише The New York Times, солдати Північної Кореї, яких відправили воювати в Курській області РФ, зазнали перших втрат у бою з Силами оборони України.

До слова, росіяни намагаються максимально замаскувати військових із Північної Кореї, яких зосереджують на території Курської області. Їх обережно починають заводити на позиції довкола міста Суджа.