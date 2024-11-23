У Вінниці встановлюють «стріткоди»: що це таке

Ця інновація вдосконалить міську навігацію та посприяє популяризації історичних знань серед громадян

На вулицях Вінниці встановлюють нові інформаційні таблички ініціативи «Стріткод». Вони не лише покращать міську навігацію, а й допоможуть краще зрозуміти, на честь кого називається вулиця. Про це розповів директор КЗ «Музей Вінниці» Олександр Федоришен.

Ідея таких табличок була запропонована громадською організацією «Історична платформа» ще у 2022 році, а вже восени 2023 року перші екземпляри з'явилися у Києві. У Вінниці встановлювати таблички почали завдяки підтримці партнерів з громадської організації «Історична платформа», і тепер проєкт «Стріткод» набирає обертів.

Інформаційні таблички-стріткоди встановлюють на вулицях Вінниці, названих на честь видатних постатей фото: Олександр Федоришен

«На кожній табличці зображено портрет видатної особи, короткий опис її досягнень та QR-код, який веде на онлайн-платформу «Стріткод». Завдяки цьому будь-хто зі смартфоном може дізнатися більше про історію діяча чи діячки, пов’язаної з Україною, Вінниччиною та самим містом. Мета таких табличок – зробити інформацію про видатних особистостей доступною, цікавою та креативною. Легкий доступ до більш детальної інформації через QR-код робить процес інтерактивним і зручним. Таблички допомагають мешканцям відчувати зв’язок із рідним містом, розуміти, чому вулиці носять ті чи інші назви. А для туристів таблички стають цікавим гідом по місту, дозволяючи без зайвих зусиль отримати подробиці, що робить прогулянки Вінницею ще більш захопливими», – резюмує директор Музею Вінниці.

Також він додавав, що така інформативна подача історичного матеріалу спонукає людей цікавитися тією чи іншою постаттю, а відтак відбувається меморіалізація. До кінця року передбачають, що на вулицях нашого міста з’являться близько 30 таких інформаційних табличок, а всього їх має бути 80.

Стріткоди допоможуть більше дізнатись про постать на честь, якої названа вулиця. Окрім текстової версії на вебсторінці також доступний аудіоформат, що забезпечує безбар'єрний доступ до інформації людям з інвалідністю.