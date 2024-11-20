Лісівники Вінниччини «зловили» на камеру рідкісних оленів плямистих

Зробити такі фото дуже непросто, оскільки олені полохливі тварини

Вінницькі лісівники показали сім'ю оленів плямистих, яких вдалось зловити в об’єктив фотокамери працівникам філії «Жмеринського лісового господарства». Про це повідомили у Центральному лісовому офісі.

«Якщо вам здалось, що це світлини з National Geographic, то ні – ці фото зроблені у вольєрі Івашковецького лісництва ДП «Лісів України». Головний у сімействі оленів плямистих уважно спостерігає за обстановкою і очима вимірює безпечну відстань», – йдеться у повідомленні.

Сімейство оленів плямистих «зловили» в об’єктив фотокамери лісівники Вінниччини фото: Центральний лісовий офіс

Окрім цих трьох, у вольєрі Івашковецького лісництва живе ще 21 олень плямистий та 6 муфлонів. Їх кількість щорічно збільшується. Цьогоріч в період дітонародження тварини привели на світ 6 малюків, зокрема з них 4-х оленят. Найменший на фото – народився цьогоріч у червні. Площа вольєру – 90 га і тут тварини почувають себе вільно.

В Центральному лісовому офісі зазначили, що зробити такі фото дуже непросто, оскільки олені полохливі тварини. Але до лісівників вони вже звикли, тож можуть підпускати ближче.

Лісівники ДП «Ліси України» забезпечують повну безпеку тварин та комфорт проживання. Для цього у вольєрі створена мережа підгодівельних майданчиків та солонців, облаштовані водопої.

Сімейство оленів плямистих «зловили» в об’єктив фотокамери лісівники Вінниччини фото: Центральний лісовий офіс

«В умовах війни цей напрям повністю дотаційний, але ДП «Ліси України» підтримує його через важливість збереження біорізноманіття та регулювання чисельності тварин у лісах», – написали в Центральному лісовому офісі.

У філіях Центрального лісового офісу діє 17 вольєрів для розведення копитних диких тварин, загальною площею майже 1000 га. Зокрема на Вінниччині – 11 вольєрів.

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