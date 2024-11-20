У Вінниці водій скоїв ДТП та втік: травмувалось двоє дорослих та дитина

На Київській водій Opel влетів у Nissan та втік

Opel вдарив Nissan, в результаті чого, останній виїхав на тротуар

У Вінниці по вулиці Київська сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автівок Opel та Nissan. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Вінниччини.

За попередньою інформацією, Opel вдарив Nissan, в результаті чого, останній виїхав на тротуар.

Попередньо відомо про трьох травмованих, серед яких дитина.

Водій Opel залишив автомобіль на місці події та зник.

Вживаються заходи щодо його розшуку.

В поліції зазначили, що наразі слідчі з’ясовують всі обставини автопригоди.

Нагадаємо, що 13 листопада на Вінниччині сталася смертельна ДТП. 43-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, мешканець Рівненської області, не впорався з керуванням та допустив з’їзд автомобіля в паркан з подальшим зіткненням із деревом.