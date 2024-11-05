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У Вінниці держслужбовицю підозрюють у шахрайстві з нерухомістю на понад сім мільйонів гривень

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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У Вінниці держслужбовицю підозрюють у шахрайстві з нерухомістю на понад сім мільйонів гривень
Посадовиця обвинувачується в шахрайстві
фото з відкритих джерел

Посадовиця обвинувачується в тому, що вона неправомірно використала надані їй повноваження та прийняла рішення про реєстрацію права власності за вказаною особою на п’ять об’єктів нерухомості

Посадовиця приймала рішення про реєстрацію права власності на п’ять об’єктів нерухомості: житлового будинку та квартир, котрі належали іншим фізичним особам. Жінці загрожує до восьми років ув'язнення. Про це повідомляють в пресслужбі Вінницької обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури до суду передали обвинувальний акт стосовно державного реєстратора за обвинуваченням у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та у зловживанні своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки.

«39-річна ексдержреєстраторка у 2022 році вчинила ряд протиправних дій, пов’язаних з несанкціонованою зміною інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі – Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. З метою отримання неправомірної вигоди, діючи в інтересах іншої особи, усвідомлюючи, що надані їй документи є підробленими та зловживаючи своїми повноваженнями, вона приймала незаконні рішення про державну перереєстрацію права приватної власності», – розповідають у поліції.

Посадовиця обвинувачується в тому, що, здійснюючи професійну діяльність державного реєстратора – діючи від імені держави, зловживаючи своїми повноваженнями, неправомірно використала надані їй повноваження та прийняла рішення про реєстрацію права власності за вказаною особою на п’ять об’єктів нерухомості (житловий будинок та квартири), що належать на праві власності іншим фізичним особам.

Таким чином, об’єкти нерухомості загальною вартістю 7,6 мільйонів гривень вибули з володіння власників майна. Слідчі Вінницького районного управління поліції завершили досудове розслідування. На підставі зібраних слідством доказів Вінницька окружна прокуратура скерувала обвинувальний акт до суду. Також ухвалами суду накладений арешт на нерухоме майно. Крім цього, скасовано внесені несанкціоновані зміни інформації у систему.

Нагадаємо, що СБУ та Нацполіція ліквідували схему ухилення від мобілізації на Вінниччині. Серед фігурантів справи: адвокатка та член місцевої військово-лікарської комісії. За кожну фіктивну довідку про непридатність до служби ділки отримували від шести до десяти тисяч доларів. 

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Теги: шахрайство Вінниця поліція

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