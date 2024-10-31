У Вінниці десятки вулиць будуть без води, опалення та світла

Відключення комунікацій сталося через ремонтні роботи на мережах

Задля забезпечення якості та безперебійності надання комунальних послуг до осель вінничан на сьогодні заплановано низку ремонтних заходів на мережах. Про це повідомляє Вінницька міська рада.

Бригади КП «Вінницяоблводоканал» лагодитимуть водогони за такими адресами:

вул. Зарічна, 127;

вул. Келецька, 115;

вул. Хмельницьке шосе, 98;

вул. Острозького, 62.

Водопостачання відновлять одразу по завершенню робіт.

Крім того, на підприємстві нагадують, що з 10:00 буде призупинено водопостачання за адресами:

вул. Польова , 4, 17, 20;

вул. Л. Ратушної, 113-А;

вул. Дачна, 7, 9, 9-А;

вул. І. Дзюби, 2, 4, 6, 6-А;

вул. Пирогова, 112;

вул. Академіка Заболотного, 31;

вул. К. Василенка, 2, 4, 6, 6-А;

тупик Шевченка;

пров. Дачний, 14-20.

У КП «Вінницяміськтеплоенерго» повідомляють про призупинення подачі центрального опалення та гарячої води – просп. Юності, 29, 35, 37 (орієнтовний час відновлення послуги – 19:00).

А також гарячої води за адресами:

вул. С. Бандери, 6;

вул. Київська, 158.

Причина – ремонтні роботи на мережах. Орієнтовний час відновлення послуги – 18:00.

У «Вінницьких міських електромережах» своєю чергою попереджають про тимчасові відключення світла: вул. М. Малишенка, вул. Є. Пікуса, просп. Коцюбинського, вул. Келецька, 84-92, вул. Острозького, вул. О. Довженка, 41, пров. Л. Каденюка, вул. Пирогова, 157, вул. Святошинська. Причина – планові заходи.

Нагадаємо, енергосистема України входить в зимовий сезон «з найвищим можливим рівнем готовності», оскільки заплановані ремонти на електростанціях України були завершені вчасно. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на очільника Міністерства енергетики України Германа Галущенка.

Під час одного з інтерв'ю, ексголова «Укренерго» Володимир Кудрицький стверджував, що суперечка з Міненерго стосувалась стратегії забезпечення безпеки енергопостачання. Колишній посадовець виступав за те, щоб Україна побудувала десятки невеликих приватних електростанцій по усій території країни, щоб зробити енергосистему менш вразливою до терористичних обстрілів Росії.