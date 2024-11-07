У Святошинському районі прорвало трубу: вулиця перетворилася на річку (відео)

Тим часом фахівці «Київводоканалу» локалізували витік на розі вулиць Новодарницької та Санаторної, що у Дарницькому районі

Сьогодні вдень, 7 листопада, у Києві на вулиці Миколи Ушакова прорвало трубопровід, вулицю та автомобілі почало підтоплювати. Місцеві мешканці оприлюднили кадри інциденту у мережі.

На відео видно, як вулицею тече вода, яка унеможливлює рух машин, затоплює проїжджу частину та тротуари.

У Києві на вулиці Миколи Ушакова прорвало трубопровід, вулицю та автомобілі вже підтоплює, пишуть місцеві пабліки pic.twitter.com/aenYptCiUr — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 7, 2024

Тим часом фахівці «Київводоканалу» локалізували витік на розі вулиць Новодарницької та Санаторної, що у Дарницькому районі. Рух транспорту частково обмежений однією смугою на вул. Новодарницькій. Про це інформує ПрАТ «АК «Київводоканал».

Пошкодження сталося на водопровідній мережі діаметром 150 мм із витоком на проїжджу частину. На час ремонтних робіт без водопостачання лишається житловий будинок на вул. Новодарницькій, 28.

Найближчий бюветний комплекс розташований за адресою: вул. Геннадія Афанасьєва, 18.

Нагадаємо, 1 листопада, у Києві стався масштабний прорив труби з гарячою водою на вулиці Діловій.