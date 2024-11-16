Водій вантажівки насмерть збив пішохода на Вінниччині

Водію загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортом

15 листопада близько 18 години на автодорозі М-30 в межах с. Краснопілка Гайсинського району сталась аварія. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Вінниччини повідомили.

«За попередньою інформацією слідства, 60-річний водій вантажного автомобіля Skania з напівпричепом допустив наїзд на пішохода, який перебував на проїжджій частині автодороги за межами пішохідного переходу. Від отриманих травм 47-річний житель с. Краснопілка помер на місці події», – говориться у повідомленні.

Транспортний засіб поміщений на арешт майданчик.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження).

В поліції зазначили, що за таке правопорушення передбачене покарання – до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, що 13 листопада на Вінниччині сталася смертельна ДТП. 43-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, мешканець Рівненської області, не впорався з керуванням та допустив з’їзд автомобіля в паркан з подальшим зіткненням із деревом.