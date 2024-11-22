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На Вінниччині на житло для військових та їхніх сімей виділили додаткові кошти

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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На Вінниччині на житло для військових та їхніх сімей виділили додаткові кошти
Державні субвенції спрямовані на виплату компенсацій за житло
фото з відкритих джерел

Розмір допомоги на одну сім’ю варіюється від 1,5 до 3,1 мільйона гривень, середній показник – 2,1 мільйона гривень

На Вінниччину спрямовано майже 101 мільйон гривень для забезпечення житлом 47 сімей військових. Це стало можливим завдяки ініціативі Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Державні субвенції спрямовані на виплату компенсацій за житло для таких категорій:

  • осіб з інвалідністю І-ІІ групи, які отримали поранення під час захисту України;
  • членів сімей загиблих Захисників і Захисниць;
  • учасників бойових дій з числа внутрішньо переміщених осіб та їхніх родин.

Розмір допомоги на одну сім’ю варіюється від 1,5 до 3,1 мільйона гривень, середній показник – 2,1 мільйона гривень. Завдяки державній підтримці, цьогоріч вдалося закрити 100% потреб за двома з трьох відповідних постанов.У 2024 році Вінниччина вже отримала 231,5 мільйона гривень, що дозволило забезпечити житлом 109 родин. Серед них 100 сімей Захисників і Захисниць України та 9 сімей осіб з інвалідністю, які брали участь у бойових діях в інших країнах. 45 родин вже отримали нове житло.

Нагадаємо, що ще 82 ветерани та другі з їхнього подружжя визнані переможцями за підсумками дев’ятнадцятої у 2024 році хвилі подачі заяв на гранти для ветеранів. Вони отримають 42 млн грн на започаткування або розвиток свого бізнесу. 

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Теги: житло Вінниччина поранення

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