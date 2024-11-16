У Вінниці створять новий індустріальний парк з інвестиціями в один мільярд
Залучення інвестицій і відкриття нових виробництв під час війни критично важливі для життя громади
Новий індустріальний парк «Інтеграл» буде створено у Вінниці на території колишнього лампового заводу. Про це повідомив мер міста Сергій Моргунов.
«Сьогодні дали старт створенню п'ятого індустріального парку у Вінниці. ТОВ «Інвест Холдинг Компані» планує інвестувати в його будівництво 1 млрд грн. Згодом тут буде працевлаштовано близько 930 осіб», – розповів Моргунов.
Він наголосив, що залучення інвестицій і відкриття нових виробництв під час війни критично важливі для життя громади.
Кінцевим бенефіціаром ТОВ «Інвест Холдинг Компані» є вінницький бізнесмен Тарас Ковальчук.
Нагадаємо, що третій рік поспіль Вінниця буде без головної ялинки у центральному парку. Відсутність ялинки є знаком солідарності з усіма, хто зараз на фронті, а також із родинами, що втратили близьких або переживають за їхню безпеку.
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