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У Вінниці створять новий індустріальний парк з інвестиціями в один мільярд

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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У Вінниці створять новий індустріальний парк з інвестиціями в один мільярд
У Вінниці з'явиться ще один парк
фото з відкритих джерел

Залучення інвестицій і відкриття нових виробництв під час війни критично важливі для життя громади

Новий індустріальний парк «Інтеграл» буде створено у Вінниці на території колишнього лампового заводу. Про це повідомив мер міста Сергій Моргунов.

«Сьогодні дали старт створенню п'ятого індустріального парку у Вінниці. ТОВ «Інвест Холдинг Компані» планує інвестувати в його будівництво 1 млрд грн. Згодом тут буде працевлаштовано близько 930 осіб», – розповів Моргунов.

Він наголосив, що залучення інвестицій і відкриття нових виробництв під час війни критично важливі для життя громади.

Кінцевим бенефіціаром ТОВ «Інвест Холдинг Компані» є вінницький бізнесмен Тарас Ковальчук.

Нагадаємо, що третій рік поспіль Вінниця буде без головної ялинки у центральному парку. Відсутність ялинки є знаком солідарності з усіма, хто зараз на фронті, а також із родинами, що втратили близьких або переживають за їхню безпеку.

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Теги: Вінниця будівництво індустріальний парк Сергій Моргунов бізнесмен

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