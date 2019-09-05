У Зарванцях під час пожежі загинула 88-річна жінка
Триває слідство...
Зранку 5 вересня в селі Зарванці Вінницького району загорівся житловий будинок. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили в одній з кімнат тіло власниці помешкання.
Виклик про пожежу надійшов до Служби порятунку «101» о 4:39 5 вересня. Група рятувальників одразу виїхала на місце події. О 5:00 пожежу локалізували, а о 5:51 повністю ліквідували.
Внаслідок загоряння вогнем знищено внутрішнє облицювання стін будинку на площі 30 кв.м. Під час пожежі загинула 88-річна власниця будинку.
Причини загоряння встановлюють фахівці.
Джерело: Vinbazar