У Зарванцях під час пожежі загинула 88-річна жінка



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Триває слідство...

Зранку 5 вересня в селі Зарванці Вінницького району загорівся житловий будинок. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили в одній з кімнат тіло власниці помешкання.

Виклик про пожежу надійшов до Служби порятунку «101» о 4:39 5 вересня. Група рятувальників одразу виїхала на місце події. О 5:00 пожежу локалізували, а о 5:51 повністю ліквідували.

Внаслідок загоряння вогнем знищено внутрішнє облицювання стін будинку на площі 30 кв.м. Під час пожежі загинула 88-річна власниця будинку.

Причини загоряння встановлюють фахівці.

Джерело: Vinbazar