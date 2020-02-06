  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Жмеринці побудують новий дитсадок та проведуть реконструкцію стадіону

    • Розсилка
    У Жмеринці побудують новий дитсадок та проведуть реконструкцію стадіону

    На будівництво дитячого садочку у мікрорайоні «Велика Жмеринка» планують залучити 4,4 мільйони

    У Жмеринській ОТГ, яка є членом Асоціація міст України у Вінницькій області, до кінця року побудують новий дитсадок і зроблять реконструкцію центрального стадіону.

    Про це йдеться на фейсбук сторінці Вінницького регіонального відділення Асоціації міст України.

    На будівництво дитячого садочку у мікрорайоні «Велика Жмеринка» планують залучити 4,4 мільйони з державного бюджету та 1,2 мільйони гривень – співфінансування з міського бюджету. На реконструкцію центрального стадіону в парку культури та відпочинку – 12,4 мільйони гривень з державного бюджету та 13,2 мільйони гривень – з міського бюджету. Усі капітальні роботи планують виконати до кінця 2020 року.

    Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні виконавчого комітету завдяки залученню коштів з державного фонду.

    будівництво Вінниччина дитячий садок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ