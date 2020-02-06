У Жмеринці побудують новий дитсадок та проведуть реконструкцію стадіону



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На будівництво дитячого садочку у мікрорайоні «Велика Жмеринка» планують залучити 4,4 мільйони

У Жмеринській ОТГ, яка є членом Асоціація міст України у Вінницькій області, до кінця року побудують новий дитсадок і зроблять реконструкцію центрального стадіону.

Про це йдеться на фейсбук сторінці Вінницького регіонального відділення Асоціації міст України.

На будівництво дитячого садочку у мікрорайоні «Велика Жмеринка» планують залучити 4,4 мільйони з державного бюджету та 1,2 мільйони гривень – співфінансування з міського бюджету. На реконструкцію центрального стадіону в парку культури та відпочинку – 12,4 мільйони гривень з державного бюджету та 13,2 мільйони гривень – з міського бюджету. Усі капітальні роботи планують виконати до кінця 2020 року.

Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні виконавчого комітету завдяки залученню коштів з державного фонду.