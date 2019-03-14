У Жмеринці поліцейські затримали чоловіка, який обікрав місцевих жителів



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2 березня співробітники Жмеринського відділу поліції затримали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється в крадіжках з приватних домоволодінь. Речові докази вилучено

До поліції звернулись місцеві жителі та повідомили про крадіжку побутової техніки та речей з помешкань. Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Як розповів заступник начальника Жмеринського відділу поліції Володимир Олексюк, проведеними розшуковими заходами правоохоронці встановили особу підозрюваного. Зловмисником виявився 30-річний раніше судимий за майнові злочини місцевий житель. Злодій вчиняв крадіжки за відсутності власників шляхом підбору ключа до вхідних дверей та зриву замка.

Правопорушник у вчиненому зізнався та пояснив, що в такий спосіб хотів заробити грошей. Речові докази вилучено.

За цими фактами слідчим відділенням поліції відкриті кримінальні провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). За таке правопорушення передбачено до 6 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.