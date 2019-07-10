У зоні проведення Операції Об’єднаних сил калинівські нацгвардійці підірвалися на вибуховому пристрої



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Сумна звістка з Донбасу

Під час слідування на вантажному автомобілі КАМАЗ через детонацію невідомого вибухового пристрою отримали травми двоє військовослужбовців Калинівського полку Національної гвардії України.

За повідомленням пресцентру штабу операції Об'єднаних сил це сталося в районі Новобахмутівки на Донеччині.

Заступник командира військової частини 3028 підполковник Віталій Соколюк не підтвердив інформацію про поранення військовослужбовців, натомість запевнив, що їхньому життю нічого не загрожує. Військовослужбовців госпіталізовано до лікарні імені Мечникова у Дніпрі, зараз вони перебувають під наглядом лікарів і проходять поглиблене медичне обстеження.

Це не єдиний випадок підривів українських військовослужбовців.

Командування Об'єднаних сил повідомляє про збільшення випадків підривів на невстановлених вибухових пристроях людей та техніки у районах розташованих поза межами ведення бойових дій.

Джерело: kalynivka.city