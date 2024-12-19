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У вінницькому ліцеї батько учениці побив вчителя

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У вінницькому ліцеї батько учениці побив вчителя
У поліції вже відреагували на інцидент
фото: скриншот відео

ЗМІ: Педагога госпіталізували з діагнозом струс мозку та перелом носа

У Вінницькому ліцеї №6 батько однієї з учениць напав на вчителя трудового навчання. Чоловік звинуватив педагога нібито в образі своєї доньки і декілька разів його вдарив. Про це повідомляє місцеве медіа real-vin.

За словами очевидців, конфлікт між батьком і вчителем почався зі словесної перепалки, яка переросла у фізичний напад. Напад нібито стався після того, як вчитель зауважив учениці шостого класу, що її брат, який колись теж був його учнем, навчався краще. Дівчинка, ймовірно, повідомила про це батькові, який прибув до школи та вдарив педагога в обличчя. 

Нападник був одягнений у військову форму, однак чи є він військовим, наразі невідомо. Педагога госпіталізували з діагнозом: струс мозку та перелом носа. Йому надають необхідну медичну допомогу. 

У поліції наступного дня, 19 грудня, відреагували на інцидент.

«За цим фактом 18 грудня дізнавачі відділу поліції № 2 Вінницького райуправління розпочали провадження за ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження). Поліцейські спілкуються з учасниками правопорушення та свідками. Призначено проведення відповідних експертиз. Усі обставини події встановлюються», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, столичний суд виніс вирок 23-річному киянину за вбивство бабусі. Зазначається, що він жорстоко вбив пенсіонерку через суп, який вона приготувала. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Прокурором доведено, чоловік, який проживав спільно зі своєю 65-річною бабусею, під час сварки завдав їй кілька ударів кулаками по обличчю та тілу. Побита пенсіонерка у безпомічному стані переповзла до ванної кімнати та лежала там на підлозі.

Також на Вінниччині жителька Хмільницького району у ході конфлікту, під час спільного вживання алкоголю, декілька разів вдарила чоловіка обухом сокири по голові. 33-річний чоловік від отриманих травм помер. Фігурантка затримана, їй загрожує до 15 років за ґратами.

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Теги: Вінниця напад навчання розслідування поліція чоловік вчитель вчитель відео конфлікт батько закон

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