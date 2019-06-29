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    В Хмільнику у лісопосадці знайшли 80-річну бабусю, яка заблукала

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    В Хмільнику у лісопосадці знайшли 80-річну бабусю, яка заблукала

    Жінка добу шукала шлях додому

    27 червня в лісопосадці м. Хмільник, що на Вінниччині, поліцейські виявили 80-річну бабусю, яка напередодні заблукала і добу шукала шлях додому.

    «Співробітниками Хмільницького відділку поліції у лісопосадці м. Хмільника було виявлено 80-річну мешканку, яка напередодні заблукала та протягом доби не могла знайти шлях додому.

    Жінці було надано поліцейське піклування, доставлено до Хмільницької ЦРЛ, де її було обстежено та нагодовано, після чого доставлено додому. Піклуйтеся про своїх близьких», – повідомив на свій сторінці у «Фейсбук» Олександр Рибак, заступник начальника Хмільницького відділ поліції.

    Джерело: vinnytsia.today

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