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    В Козятині мотоцикл в’їхав в дерево. Водій помер на місці

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    Трагічне ДТП сталося у Вінницькій області

    3 квітня близько 18. 50 години в місті Козятин, у Вінницькоїій області внаслідок ДТП загинув водій мотоцикла «Bird». Чоловік не впорався з керуванням транспортного засобу, внаслідок чого мотоцикл в’їхав у дерево.

    Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацуполіції у Вінницькій області.

    За кермом двоколісного транспортного засобу перебував 34-річний житель м. Козятин, від отриманих травм він помер на місці.

    Обставини аварії з’ясовуються в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

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