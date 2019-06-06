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    В Сабарові розпочався капітальний ремонт вулиці Черняховського

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    В Сабарові розпочався капітальний ремонт вулиці Черняховського

    Комплексний капітальний ремонту магістральної вулиці Сабарова розпочався з реконструкції мережі водопроводу.

    Після заміни труб буде виконано асфальтування дороги й тротуарів. Також проектом капітального ремонту передбачено реконструювати мережу освітлення.

    У місті тривають роботи з асфальтування доріг та тротуарів. Наразі завершується капітальний ремонт дороги по вул. Пирогова. Триває реконструкція вулиці Замостянської, виконується капітальний ремонт вул. А. Свидницького, ремонт тротуару по Немирівському шосе.

    Асфальтують й вулиці приватного сектору, наразі роботи проходять по 2-му провулку Ганни Морозової та вул. Лермонтова.

    Нещодавно розпочався капремонт вулиці Черняховського. Там викопали траншеї та триває заміна труб для мережі водопроводу. Після цього по всій вулиці Черняховського буде заасфальтовано дорогу, а також тротуари з обох боків вулиці.

    Також по цій вулиці зроблять нове освітлення.

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