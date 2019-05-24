В селі на Вінниччині біля хати знайшли авіаційну бомбу



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150 жителів вулиці евакуйовували

23 травня в селі Джулинка Бершадського району групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС України у Вінницькій області знищено німецьку авіаційну бомбу SD-50.

Як розповів підполковник служби цивільного захисту Сергій Гайдиш, боєприпас часів другої світової війни знайшов власник домогосподарства, коли копали траншею під фундамент. Снаряд був на відстані 2 метрів від будинку, де живе сім’я.

«Бомбу знайшли на глибині 1,5 метри. На час робіт піротехнічної групи, коли вилучали снаряд, 150 мешканців вулиці Грушевського евакуювали. Роботи по вилученню та перевезенню боєприпаса тривали 2 години. Піротехнічним спецавтомобілем в супроводі поліції вивезли в кар’єр. За допомогою контрольованого вибуху авіабомбу ліквідували», - розповів підполковник групи піротехнічних робіт АРЗС ГУ ДСНС України у Вінницькій області Сергій Гайдиш.

За словами Сергія Гайдиша, з початку року у Вінницькій області надходило понад 400 повідомлень про виявлення вибухонебезпечних предметів. В 105 випадках для ліквідації залучали групу піротехнічних робіт.

Джерело: vinnitsa.info