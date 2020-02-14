Вагітна вінничанка хотіла покінчити життя самогубством



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Патрульні швидко прибули на місце події

Патрульні роти ТОР спільно з небайдужими громадянами завадили вагітній жінці покінчити з життям. 12 лютого, близько 17:30, патрульні отримали виклик про те, що на автодорозі М-21, на виїзді з Вінниці, жінка намагається стрибнути з мосту. Свідками події стали люди, які в цей час проїжджали повз. Вони й зателефонували на 102.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції у Вінницькій області.

Патрульні швидко прибули на місце виклику. Спочатку інспектори з небайдужими громадянами намагались відмовити жінку стрибати в річку, однак вона не хотіла нікого слухати. Після цього інспектори схопили вінничанку за руки та перетягнули через огорожу мосту.

Виявилось, що вона чекає на дитину. Причин свого вчинку 33-річна жінка пояснювати не стала. Для неї викликати швидку допомогу. В кареті швидкої жінка прийшла до тями та навіть подякувала патрульним і небайдужим громадянам, що не дозволили їй накласти на себе руки.