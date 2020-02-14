  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вагітна вінничанка хотіла покінчити життя самогубством

    • Розсилка
    Вагітна вінничанка хотіла покінчити життя самогубством

    Патрульні швидко прибули на місце події

    Патрульні роти ТОР спільно з небайдужими громадянами завадили вагітній жінці покінчити з життям. 12 лютого, близько 17:30, патрульні отримали виклик про те, що на автодорозі М-21, на виїзді з Вінниці, жінка намагається стрибнути з мосту. Свідками події стали люди, які в цей час проїжджали повз. Вони й зателефонували на 102.

    Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції у Вінницькій області.

    Патрульні швидко прибули на місце виклику. Спочатку інспектори з небайдужими громадянами намагались відмовити жінку стрибати в річку, однак вона не хотіла нікого слухати. Після цього інспектори схопили вінничанку за руки та перетягнули через огорожу мосту.

    Виявилось, що вона чекає на дитину. Причин свого вчинку 33-річна жінка пояснювати не стала. Для неї викликати швидку допомогу. В кареті швидкої жінка прийшла до тями та навіть подякувала патрульним і небайдужим громадянам, що не дозволили їй накласти на себе руки.

    Національна поліція України Вінниця жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ