Вибухи та постріли у Вінниці: як відкривали чемпіонат тілоохоронців

Змагання розпочались показовим виступом спецслужб

9 травня, у Вінниці розпочались змагання з багатоборства серед тілоохоронців. До міста з'їхалися близько 20 команд з різних куточків України та інших країн. Змагання розпочались показовим виступом спецслужб. Виконавці мусили знешкодити терористів, котрі готували диверсію. Також глядачам продемонстрували вміння службових псів, котрі



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Змагання розпочались показовим виступом спецслужб

9 травня, у Вінниці розпочались змагання з багатоборства серед тілоохоронців. До міста з'їхалися близько 20 команд з різних куточків України та інших країн.

Змагання розпочались показовим виступом спецслужб. Виконавці мусили знешкодити терористів, котрі готували диверсію. Також глядачам продемонстрували вміння службових псів, котрі знешкоджували нападників.

Далі розпочався перший етап змагання. Учасники продемонстрували свій професіоналізм у пішому супроводі охороняємої особи. Головним завданням було відбити напад терориста та швидко евакуювати особу з місця події.

Наступним етапом стала демонстрація виконання вправ рукопашного бою. Кожен учасник мусив відбити атаку одразу трьох нападників без використання зброї.

Варто зазначити, що це був перший день змагань. Далі на учасників чемпіонату чекатимуть випробування на полігоні.

Джерело: Vinbazar