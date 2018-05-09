У Вінниці виклали із лампадок мак пам'яті
- Сьогодні, 08:26
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8 травня у Вінниці пройшла акція «Перша хвилина миру».
На площі Європейській відбувся концерт під відкритим небом після чого всі бажаючі долучилися до викладання лампадками зображення символу пам'яті та скорботи - червоного маку.
Захід розпочався о 21:00 біля Вежі. Спочатку ведучий оголосив хвилину мовчання за усіма загиблими в Другій світовій війні. Далі академічний хор «Вінниця» виконав кілька пісень. Після цього глядачі долучилися до створення кількаметрового маку із сяючих лампадок.
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Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у Києві відбулась акція «Перша хвилина миру».
Джерело: Vinbazar