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    У Вінниці виклали із лампадок мак пам'яті

    8 травня у Вінниці пройшла акція «Перша хвилина миру».
    На площі Європейській відбувся концерт під відкритим небом після чого всі бажаючі долучилися до викладання лампадками зображення символу пам'яті та скорботи - червоного маку.  Захід розпочався о 21:00 біля Вежі. Спочатку ведучий оголосив хвилину мовчання за усіма загиблими в Другій світовій війні. Далі академічний хор
    • Сьогодні, 08:26
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    8 травня у Вінниці пройшла акція «Перша хвилина миру».

    На площі Європейській відбувся концерт під відкритим небом після чого всі бажаючі долучилися до викладання лампадками зображення символу пам'яті та скорботи - червоного маку. 

    Захід розпочався о 21:00 біля Вежі. Спочатку ведучий оголосив хвилину мовчання за усіма загиблими в Другій світовій війні. Далі академічний хор «Вінниця» виконав кілька пісень. Після цього глядачі долучилися до створення кількаметрового маку із сяючих лампадок. 

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    У Вінниці виклали із лампадок мак пам'яті
    У Вінниці виклали із лампадок мак пам'яті
    У Вінниці виклали із лампадок мак пам'яті
    У Вінниці виклали із лампадок мак пам'яті
    У Вінниці виклали із лампадок мак пам'яті
    У Вінниці виклали із лампадок мак пам'яті
    У Вінниці виклали із лампадок мак пам'яті
    У Вінниці виклали із лампадок мак пам'яті
    У Вінниці виклали із лампадок мак пам'яті
    У Вінниці виклали із лампадок мак пам'яті
    У Вінниці виклали із лампадок мак пам'яті
    У Вінниці виклали із лампадок мак пам'яті
    У Вінниці виклали із лампадок мак пам'яті
    У Вінниці виклали із лампадок мак пам'яті

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у Києві відбулась акція «Перша хвилина миру».

    Джерело: Vinbazar

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