У Вінниці виклали із лампадок мак пам'яті

8 травня у Вінниці пройшла акція «Перша хвилина миру».

На площі Європейській відбувся концерт під відкритим небом після чого всі бажаючі долучилися до викладання лампадками зображення символу пам'яті та скорботи - червоного маку. Захід розпочався о 21:00 біля Вежі. Спочатку ведучий оголосив хвилину мовчання за усіма загиблими в Другій світовій війні. Далі академічний хор



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8 травня у Вінниці пройшла акція «Перша хвилина миру».

На площі Європейській відбувся концерт під відкритим небом після чого всі бажаючі долучилися до викладання лампадками зображення символу пам'яті та скорботи - червоного маку.

Захід розпочався о 21:00 біля Вежі. Спочатку ведучий оголосив хвилину мовчання за усіма загиблими в Другій світовій війні. Далі академічний хор «Вінниця» виконав кілька пісень. Після цього глядачі долучилися до створення кількаметрового маку із сяючих лампадок.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у Києві відбулась акція «Перша хвилина миру».

Джерело: Vinbazar