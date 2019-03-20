«Від кожного мера – підземку»: вінничанки підписують нову петицію



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Мешканці міста прагнуть покращень у Вінниці

До Вінницької міської ради зареєстрували петицію, в якій пропонують варіант вирішення проблеми нестачі підземних переходів.

«Пропонується, аби кожен міський голова, який обирається вінничанами, за період перебування на посаді мав обов'язок перед громадою створити підземний пішохідний перехід на одній з актуальних ділянок.

Таким чином вже за кілька «п'ятирічок» маємо реальний шанс удосконалення інфраструктури міста, а головне зберегти людям життя», - зазначено у петиції.

З такою ідеєю вже погодилися 17 осіб. Щоб петицію розглянули у міській раді і надали офіційну відповідь, потрібно 350 підписів.