Вінницею курсуватиме ретро-тролейбус
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18 лютого вінницькому тролейбусу виповнюється 55 років.
В цей день на маршрути міста вийде ретро-тролейбус ЗіУ-5. Подібним тролейбусами вінничани їздили з 1960-х по 1980-ті роки. Відчути атмосферу епохи пропонують під час безкоштовних екскурсій-поїздок.
Про це повідомляє портал Вінницький трамвай.
Розклад руху тролейбуса:
- 12:00 - ВПЗ - Вишенька
- 13:15 - Вишнька - Зал.вокзал.
- 14:00 - Зал.вокзал - Лугова.
- 14:30 - Лугова - Водоканал.
Також буде організована екскурсійна поїздка історичним шляхом першого тролейбусного маршруту. Початок екскурсії о 16.00 від «Центрального автовокзалу» (протилежна сторона).
Реєстрація для участі за посиланням. Дітей віком до 6-ти років реєструвати не потрібно (на руках у батьків).
Участь в екскурсії - безкоштовна. Тривалість - 1 година. Кількість місць обмежена.
Джерело: Vinbazar