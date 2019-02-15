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    Вінницею курсуватиме ретро-тролейбус

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    Вінницею курсуватиме ретро-тролейбус

    18 лютого вінницькому тролейбусу виповнюється 55 років.

    В цей день на маршрути міста вийде ретро-тролейбус ЗіУ-5. Подібним тролейбусами вінничани їздили з 1960-х по 1980-ті роки. Відчути атмосферу епохи пропонують під час безкоштовних екскурсій-поїздок. 

    Про це повідомляє портал Вінницький трамвай. 

    Розклад руху тролейбуса:

    • 12:00 - ВПЗ - Вишенька
    • 13:15 - Вишнька - Зал.вокзал.
    • 14:00 - Зал.вокзал - Лугова.
    • 14:30 - Лугова - Водоканал.

    Також буде організована екскурсійна поїздка історичним шляхом першого тролейбусного маршруту. Початок екскурсії о 16.00 від «Центрального автовокзалу» (протилежна сторона).

    Реєстрація для участі за посиланням. Дітей віком до 6-ти років реєструвати не потрібно (на руках у батьків).

    Участь в екскурсії - безкоштовна. Тривалість - 1 година. Кількість місць обмежена.

    Джерело: Vinbazar

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