Вінничан безкоштовно возитимуть на цвинтар



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Безкоштовні маршрути запроваджено у поминальну неділю

У неділю, 5 травня, православні християни відзначають поминальний день.

У Вінниці цього дня будуть організовані безкоштовні довезення людей до обох міських кладовищ. Це цвинтарі у селі Лука-Мелешківська та в Сабарові, повідомили в мерії.

Автобуси почнуть відправлятися о 7:00 від площі Перемоги до кладовища в с. Луці-Мелешківській. На Сабарів транспорт від’їжджатиме від трамвайної зупинки «Електромережа». Машини курсуватимуть туди і назад до 17:00.

Автовласникам варто звернути увагу, що в неділю рух приватного транспорту вулицями Замостянська, Данила Нечая, Тиврівське шосе буде обмежено.