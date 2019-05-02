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    Вінничан безкоштовно возитимуть на цвинтар

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    Вінничан безкоштовно возитимуть на цвинтар

    Безкоштовні маршрути запроваджено у поминальну неділю

    У неділю, 5 травня, православні християни відзначають поминальний день.

    У Вінниці цього дня будуть організовані безкоштовні довезення людей до обох міських кладовищ. Це цвинтарі у селі Лука-Мелешківська та в Сабарові, повідомили в мерії.

    Автобуси почнуть відправлятися  о 7:00 від площі Перемоги до кладовища в с. Луці-Мелешківській. На Сабарів транспорт від’їжджатиме від трамвайної зупинки «Електромережа». Машини курсуватимуть туди і назад до 17:00.

    Автовласникам варто звернути увагу, що в неділю рух приватного транспорту вулицями Замостянська, Данила Нечая, Тиврівське шосе буде обмежено.

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