На вінничан найближчі дні чекає спека з грозами



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З 18 серпня у Вінницькій області слід чекати саме гроз

Найближчі три доби Вінниччина перебуватиме під впливом циклону, який «накриє» більшість західних та центральних областей України. На відміну від липневих злив, по 20 серпня дощитиме місяцями, а спекотна погода зберігатиметься, пише видання «Na Париже».

За прогнозом Укргідрометеоцентру, з 18 серпня у Вінницькій області слід чекати саме гроз. Денна температура коливатиметься від + 25 до +27 градусів. З 21 серпня у регіоні синоптики очікують ясну погоду з температурою до +30.

Нагадаємо, на заході України 18 серпня мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вдень град, вітер північно-східний, 3-8 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +22...+29 градусів, у Закарпатті +26...+31 градус.

У Львові в п’ятницю, 17 серпня, злива, яка тривала всього кілька хвилин, затопила вулиці міста.