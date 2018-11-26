Вінничан закликають не користуватися власними авто, через погіршення погоди



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26 та 27 листопада на Вінниччині очікують погіршення погодних умов. У міській раді запевняють, що готові зустріти негоду

Всі служби, які забезпечують життєдіяльність міста, працюватимуть у посиленому режимі. У разі необхідності будуть залучені додаткові аварійні бригади. Вінничан просять без нагальної потреби не користуватися автомобілями та обмежити вихід на вулицю, особливо – дітей. Громадський транспорт працюватиме згідно з графіком.

За інформацією департаменту житлового господарства, близько 500 двірників прибиратимуть прибудинкові території. Вони очищатимуть двори багатоповерхівок від снігу та посипатимуть протиожеледними сумішами тротуари та проходи до під’їздів.

Комунальні служби розчищатимуть та посипатимуть протиожеледними матеріалами дороги та тротуари міста по мірі необхідності. За потреби буде залучено додаткову техніку. Загалом може бути задіяно близько ста одиниць спецтехніки. Працівники комунальних служб просять водіїв не залишати автомобілі вздовж проїжджих частин, оскільки вони заважають розчищати дороги.

Поблизу закладів торгівлі, громадського харчування, офісів, установ і організацій – прибирання мають забезпечити їх керівники та власники. Така норма передбачена в Правилах благоустрою міста, її виконання контролює Муніципальна поліція.

Джерело: Vinbazar