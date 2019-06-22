  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вінничан запрошують взяти участь у заході «Супер тато»

    • Розсилка
    Вінничан запрошують взяти участь у заході «Супер тато»

    На свято запрошують батьків та дітей

    30 червня о 16:00 на площі Європейській відбудеться захід для всієї сім’ї до Дня молоді «Супер тато».

    Організатори запрошують взяти участь татусів разом з своїми дітками віком від 3 до 15 років у веселих та цікавих конкурсах.

    Тут на учасників чекає конкурсна програма, позитивні емоції, призи, виступи талановитих вихованців Vin Smart, студій сучасного танцю ART FUSION й Soul dance studio та фотосесія.

    Попередня реєстрація для учасників обов'язкова за телефоном (096) 771-25-11.

    Організатори заходу: відділ молодіжної політики ВМР та КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання».

    Читайте також
    діти свята Вінниця сім'я батьки вінничани
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ