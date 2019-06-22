Вінничан запрошують взяти участь у заході «Супер тато»



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На свято запрошують батьків та дітей

30 червня о 16:00 на площі Європейській відбудеться захід для всієї сім’ї до Дня молоді «Супер тато».

Організатори запрошують взяти участь татусів разом з своїми дітками віком від 3 до 15 років у веселих та цікавих конкурсах.

Тут на учасників чекає конкурсна програма, позитивні емоції, призи, виступи талановитих вихованців Vin Smart, студій сучасного танцю ART FUSION й Soul dance studio та фотосесія.

Попередня реєстрація для учасників обов'язкова за телефоном (096) 771-25-11.

Організатори заходу: відділ молодіжної політики ВМР та КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання».