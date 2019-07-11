Вінничанам два дні будуть вимірювати артеріальний тиск та цукор



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Вінниці два дні триватиме акція з профілактики хронічних неінфекційних захворювань

У Вінниці 11-12 липня у Центрах первинної медико-санітарної допомоги міста (ЦПМСД) та в Прозорих офісах будуть проводитись заходи, що включатимуть вимірювання артеріального тиску, рівня цукру в крові, визначення індексу маси тіла, розповсюдження інформаційних матеріалів.

Вони пройдуть в рамках акції, яку щороку організовують департамент охорони здоров’я міської ради спільно із ЦПМСД.

Ціль заходів – підвищувати рівень освіченості в питані профілактики хронічних неінфекційних захворювань, зокрема артеріальної гіпертензії, цукрового діабету тощо, знайомити з факторами ризику розвитку цих захворювань, переконувати у необхідності ведення здорового способу життя та збереження власного здоров’я.

11 липня з 11-00 до 15-00 заходи відбудуться у Центрах первинної медико-санітарної допомоги міста.

12 липня з 9-00 до 13-00 вінничани зможуть отримати консультації і в Прозорих офісах міста.