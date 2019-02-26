Вінничани пропонують встановити світлофор на площі 8 Березня



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Про безпеку на дорозі

Відповідна пропозиція з`явилась в Єдиній системі місцевих петицій.

Автор публікації запевняє. що через нерегульований рух автомобілів постійно утворюються небезпечні ситуації.

«Для зменшення аварійності та нормалізації дорожнього руху прошу встановити світлофори на площі 8-го березня, на Старому Місті. Це дозволить зменшити кількість ДТП, які відбуваються занадто часто на вказаній ділянці та нормалізувати рух в цілому», - йдеться в петиції.

Голосування триватиме наступні 10 діб.

Джерело: Vinbazar