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    Вінничани пропонують встановити світлофор на площі 8 Березня

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    Вінничани пропонують встановити світлофор на площі 8 Березня

    Про безпеку на дорозі

    Відповідна пропозиція з`явилась в Єдиній системі місцевих петицій.

    Автор публікації запевняє. що через нерегульований рух автомобілів постійно утворюються небезпечні ситуації. 

    «Для зменшення аварійності та нормалізації дорожнього руху прошу встановити світлофори на площі 8-го березня, на Старому Місті. Це дозволить зменшити кількість ДТП, які відбуваються занадто часто на вказаній ділянці та нормалізувати рух в цілому», - йдеться в петиції. 

    Голосування триватиме наступні 10 діб. 

    Джерело: Vinbazar

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