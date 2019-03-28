Вінничани просять облаштувати зупинку трамваю біля Центрального автовокзалу



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До органів місцевої влади подано відповідну петицію

Вінничани пропонують створити нову трамвайну зупинку. Розмістити додаткове місце зупинки трамваю пропонують неподалік фонтану «Рошен» та Центрального автовокзалу. Відповідну петицію зареєстровано в Єдиній системі місцевих звернень.

«Дуже прошу всіх підтримати мою петицію щодо створення нової трамвайної зупинки від центрального мосту до перехрестя фонтану «Рошен» та центральний автовокзал.Людям дуже незручно добиратися в ці місця тим хто їде від західного автовокзалу до центрального,крім 17 а маршрутки немає близького сполучення.

Якщо їхати трамваєм №4 до музею Коцюбинського то приходиться чи пересаджуватися на тролейбус №6 чи йти далеченько назад пішки,ладно здорова крепка людина ,а наприклад стара бабуся на паличці якій треба переїхати із західного на центральний автовокзал. Я вважаю що трамвайна зупинка 1,4,6 трамваїв була би дуже чудовим варіантом тим паче ,що расстояние від музею Коцюбинського до соборної є занадто великим крім того це не просто так зупинка, а поблизу фонтан «Рошен» та центральний автовокзал буде користуватись великим попитом наших городян та гостей міста.

Зараз почнуть говорити що заважає дорога але це не причина,крім того такі самі трамвайні зупинки площа Перемоги в сторону міста та Пед.університет імені Коцюбинського також дорога,але зупинки існують,то чому би не зробити так за центральним мостом біля фонтану та автовокзалу.Дуже прошу городян підтримати мою петицію і вірю що ми разом назбираємо певну кількість голосів» - йдеться в петиції.

Джерело: Vinbazar