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    Вінничани просять заборонити зміну вигляду фасадів історичних будівель

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    Вінничани просять заборонити зміну вигляду фасадів історичних будівель

    Про це йдеться у петиції, що з`явилась в системі місцевих звернень вчора, 16 серпня

    Автор петиції пропонує обговорювати усі зміни з громадскістю, або прибрати руки від історичного надбання. 

    «У Вінниці залишилось небагато історичних будівель, що зберегли першопочатковий вигляд. Враховуючи, що місто тримає вектор на розвиток у статусі туристичної мекки, зберігати та підтримувати оригінальний вигляд фасадів та споруд - важливий момент стратегії. 

    До речі, триває ребрендинг міста - це чудовий привід для позитивних змін та можливість вплинути на бренд міста через візуальну концепцію. 

    Наразі архiтектурний ансамбль в історичному центрі міста (Європейська площа) сплюндровано прибудовами, вивісками, металевими та дерев'яними конструкціями. 

    Пропонуємо заборонити вносити радикальні зміни у вигляд фасадів історичних будівель: прибудову конструкцій (тимчасових та постійних), розміщення вивісок, білл-бордів, тентів, які порушують єдність та стиль архітектурного ансамблю. 

    А також демонтувати вже існуючі конструкції, що підпадають під вищезгадану категорію 

    Будь-які зміни, що вносяться до архітектурного ансамблю у історичному центрі міста просимо узгоджувати та затверджувати разом iз громадськістю», - йдеться у петиції. 

    Джерело: Vinbazar

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