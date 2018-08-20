Вінничани просять заборонити зміну вигляду фасадів історичних будівель



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Про це йдеться у петиції, що з`явилась в системі місцевих звернень вчора, 16 серпня

Автор петиції пропонує обговорювати усі зміни з громадскістю, або прибрати руки від історичного надбання.



«У Вінниці залишилось небагато історичних будівель, що зберегли першопочатковий вигляд. Враховуючи, що місто тримає вектор на розвиток у статусі туристичної мекки, зберігати та підтримувати оригінальний вигляд фасадів та споруд - важливий момент стратегії.

До речі, триває ребрендинг міста - це чудовий привід для позитивних змін та можливість вплинути на бренд міста через візуальну концепцію.

Наразі архiтектурний ансамбль в історичному центрі міста (Європейська площа) сплюндровано прибудовами, вивісками, металевими та дерев'яними конструкціями.

Пропонуємо заборонити вносити радикальні зміни у вигляд фасадів історичних будівель: прибудову конструкцій (тимчасових та постійних), розміщення вивісок, білл-бордів, тентів, які порушують єдність та стиль архітектурного ансамблю.

А також демонтувати вже існуючі конструкції, що підпадають під вищезгадану категорію

Будь-які зміни, що вносяться до архітектурного ансамблю у історичному центрі міста просимо узгоджувати та затверджувати разом iз громадськістю», - йдеться у петиції.

Джерело: Vinbazar