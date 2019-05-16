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    Вінничани вибороли перше командне місце на чемпіонаті області з сумо

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    Вінничани вибороли перше командне місце на чемпіонаті області з сумо

    Вінницькі спортсмени завоювали сім золотих медалей

    Нещодавно у Вінниці відбувся чемпіонат області з сумо серед юнаків до 14 років.

    У змаганнях взяли участь 4 команди: Бершадська дитячо-юнацька спортивна школа (ДЮСШ) «Ровесник», Барська РДЮСШ «Колос», Жмеринський район та м. Вінниця (МДЮСШ №5).

    Загалом було 92 учасника, з них 29 – вихованці Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи №5, які здобули: 7 – І місць, 3 – ІІ місця та 5 – ІІІ місць. Команда м. Вінниці виборола І командне місце.

    Перші місця посіли: Рудніцька Олександра, Правосудова Юлія, Ружанська Вікторія, Дратований Дмитро, Зілецький Дмитро, Богатчук Вадим та Фененко Максим. Срібними призерами стали: Іжаківська Валерія, Чибрикін Олександр та Поліш Андрій. Бронзу здобули: Лісневич Оксана, Гуменюк Ілля, Каков Анатолій, Швець Олександр та Кріт Денис.

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