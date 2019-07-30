Вінничани визначились із назвою для нового тролейбусу



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Вибирали серед п’яти варіантів назв для вінницького тролейбусу

У Вінниці підбили підсумки голосування за назву вінницького тролейбуса власного виробництва ПТС-12, яке тривало на офіційній сторінці Вінницької міської ради у мережі Facebook.

Найбільше голосів люди віддали назві VinLine. Її запропонувала Світлана Буравська, і тепер вона матиме можливість безкоштовно їздити усіма видами муніципального транспорту протягом трьох років.

Загалом на вибір містян виносилось п’ять варіантів назв для вінницького тролейбусу: VINRAY, VinLine, VinStar, VinGo, SkyVin. За підсумками голосування назва VinLine зібрала 93 голоси.

Друге місце посіла назва SkyVin (87 голосів), яку запропонував Лащук Вадим. В подарунок він отримає проїзний квиток на всі види муніципального транспорту на рік.

Решта авторів отримають можливість безкоштовного користування громадським транспорту впродовж півроку. Нагородження переможців відбудеться на День міста.