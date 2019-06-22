  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вінничанин отримав ножове поранення на вулиці

    • Розсилка
    Вінничанин отримав ножове поранення на вулиці

    Подія сталася біля одного з магазинів на вулиці Келецькій об одинадцятій годині ночі двадцятого червня

    Зловмисником виявився 33-річний уроженець Донецької області. Чоловік раніше притягався до кримінальної відповідальності за крадіжки, хуліганство, наркотики та нанесення тілесних ушкоджень. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області. 

    Як розповідають свідки події, постраждалий зробив зауваження нетверезому чоловіку, який спричиняв гармидер у громадському місці. Зловмиснику це не сподобалося, він дістав два ножа і одночасно вдарив ними 31-річного вінничанина. 

    Чоловіка госпіталізували у відділення політравми з різаною раною тім’яної ділянки голови та ножовим пораненням плеча. 

    Нападнику погрожує до 15 років позбавлення волі. 

    Джерело: i-vin.info

    Читайте також
    кримінал Вінниця наркотики чоловік злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ