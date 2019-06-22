Вінничанин отримав ножове поранення на вулиці



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Подія сталася біля одного з магазинів на вулиці Келецькій об одинадцятій годині ночі двадцятого червня

Зловмисником виявився 33-річний уроженець Донецької області. Чоловік раніше притягався до кримінальної відповідальності за крадіжки, хуліганство, наркотики та нанесення тілесних ушкоджень. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області.

Як розповідають свідки події, постраждалий зробив зауваження нетверезому чоловіку, який спричиняв гармидер у громадському місці. Зловмиснику це не сподобалося, він дістав два ножа і одночасно вдарив ними 31-річного вінничанина.

Чоловіка госпіталізували у відділення політравми з різаною раною тім’яної ділянки голови та ножовим пораненням плеча.

Нападнику погрожує до 15 років позбавлення волі.

Джерело: i-vin.info