Вінничанин пропонує зробити платну парковку біля ринку «Урожай»
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Розсилка
Відповідну петицію чоловік подав до органів місцевої влади
22 березня до Вінницької міської ради зареєстрували петицію, в якій пропонують зробити платну парковку біля «Урожаю».
«Зараз на цьому місці діється щось жахливе: паркування в три і більше рядів таксистів та інших водіїв, працюють нелегальні обмінювачі валюти (вітання правоохоронцям).
Цей весь безлад, окрім того, що має жахливий вигляд, ще і заважає руху на перехресті.
Тож облаштування платного паркування дозволить навести лад ще і поповнювати міську казну», - написав Максим Северін.
Щоб петицію розглянули у міській раді і оприлюднили відповідь, потрібно, аби її підписали 350 осіб.
Джерело: vinnitsa.info