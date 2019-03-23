Вінничанин пропонує зробити платну парковку біля ринку «Урожай»



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Відповідну петицію чоловік подав до органів місцевої влади

22 березня до Вінницької міської ради зареєстрували петицію, в якій пропонують зробити платну парковку біля «Урожаю».

«Зараз на цьому місці діється щось жахливе: паркування в три і більше рядів таксистів та інших водіїв, працюють нелегальні обмінювачі валюти (вітання правоохоронцям).

Цей весь безлад, окрім того, що має жахливий вигляд, ще і заважає руху на перехресті.

Тож облаштування платного паркування дозволить навести лад ще і поповнювати міську казну», - написав Максим Северін.

Щоб петицію розглянули у міській раді і оприлюднили відповідь, потрібно, аби її підписали 350 осіб.

Джерело: vinnitsa.info