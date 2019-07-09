Вінничанин став бронзовим призером наймасовішого шахового фестивалю в Україні



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«Я задоволений своїм виступом. Хоча, зрозуміло, прагнув стати чемпіоном...», – поділився враженнями Микола Бубело.

З 3 по 7 липня у Вінниці тривав перший міжнародний дитячий шаховий фестиваль «Золота молодь», а експерт Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський визначив, що Вінниччина встановила рекорд в номінації «Наймасовіший міжнародний дитячий турнір з шахів» – 648 учасників. В змаганні взяли участь представники восьми країн, включаючи Ізраїль, Шотландію, Молдову і Білорусь.

В наймолодшій групі (до 6 років) визначився одноосібний лідер – киянин Михайло Неживенко. Він став чемпіоном із результатом 8 очок із 9 можливих. Тут виступало загалом найменше учасників – 38. А єдина іноземна учасниця, Анастасія Севастьянчук (Білорусь), перебуває в групі лідерів і посіла п’яте місце.

В категорії до 8 років грає 141 спортсмен. Тут першість утримав чемпіон Києва Кирило Нєжинцев – 8,5 очки.

«Думаю, з нагоди цієї перемоги батьки куплять мені подарунки. Розраховую на великий конструктор із ракетою. Шахи для мене цікаві тим, що після перемог отримуєш призи. Змагання у Вінниці дуже сподобалися», – розповів Кирило.

Вінничанин Микола Бубело відстав на очко, поділив 2-4 місця, а за додатковим коефіцієнтом здобув бронзову нагороду. Наш гість, Дмитро Губін із Молдови, посів високе четверте місце.

«Я задоволений своїм виступом. Хоча, зрозуміло, прагнув стати чемпіоном. Шахи – це інтелектуальна гра, яка мені дуже до вподоби. Люблю перемагати за рахунок власного розуму», – поділився враженнями Микола Бубело.

За підсумками турніру вручено 210 призів – це не лише Кубки і грамоти, а й грошові суми та шахова продукція. Загальний призовий фонд складає понад 0,5 млн. грн.

В групі до 10 років найбільше учасників – 181. Тут лідерство захопив і утримав чинний чемпіон України Артем Дячук (Дніпро) – 8,5 очки. На пів-очки менше набрав чемпіон Європи Ігор Самуненков (Київ). Білорус Микита Каханський увійшов до п’ятірки найкращих.

В категорії до 12 років лідерство зберіг чемпіон України Михайло Тобак (Одеська область) – 7,5 очки. Непогано виступив Маріус Кодріану (Молдова) – п’яте місце. Тут загалом виступали 178 спортсменів.

В найстаршій групі (до 14 років) по 7 очок набрало одразу п’ять спортсменів. Кращий коефіцієнт виявився у киянина Олександра Вакуленка. Серед іноземців непоганий результат показав рейтинг-фаворит Максим Царук (Білорусь) – 6,5 очки. Загалом за медалі в категорії боролися 112 учасників.

За підсумками турніру були вручені 210 призів – це не лише Кубки і грамоти, а й грошові суми та шахова продукція. Загальний призовий фонд склав понад 0,5 млн. грн. Нагородження проводили організатор «Золотої молоді», міжнародний гросмейстер Аркадій Найдіч і головний суддя турніру, арбітр ФІДЕ Микола Боднар (Вінниця).

«Атмосфера турніру «Золота молодь» – неперевершена. Коли я в дитячому віці виступав на чемпіонатах світу і Європи, спостерігав схожу атмосфера. Учасників там мало лише ненабагато більше. Участь в таких масштабних змаганнях – величезний досвід для кожної дитини. Необхідно підіймати стандарти шахів в Україні. Водночас переконаний, що держава може зробити суттєвий вклад у розвиток нашого виду спорту», – розповів пан Найдіч.

Наступного року організатори планують збільшити призовий фонд в турнірі «Золота молодь», залучити на нього 800 – 1000 учасників, в тому числі й більше іноземців.

«Маємо великі плани. Збираємося не лише розширити кількість і географію учасників турніру «Золота молодь», але й проводити інші масштабні змагання у Вінниці», – додав Микола Боднар.

Гості були дуже задоволені організацією фестивалю. учасники називали це змагання відкритим неофіційним чемпіонатом України. Казали, що ніколи не грали в таких масштабних змаганнях, яке нагадує юнацькі чемпіонати Європи і світу.

«Турнір у Вінниці – подія №1 у дитячих шахах в Україні і, думаю, в усій Східній Європі. Це дуже масштабне змагання. Гарний і просторий турнірний зал, в якому збирається величезна кількість дітей – все це слугує чудовим відпочинком і допомагає здружитися юним шахістам», – зауважив міжнародний гросмейстер, заступник президента Львівської обласної шахової федерації Назар Фірман.

На думку львів’ян, Аркадій Найдіч високо підняв планку шахових змагань в Україні: «Завжди Львів задавав тон у цьому, ми також проводимо сильні турніри. Але призовий фонд у нас менше навіть у серйозних дорослих змаганнях. Приміром, незабаром проводимо турнір за участі міжнародних гросмейстерів, де призовий фонд складає 300 тисяч гривень», – додав Назар Фірман.