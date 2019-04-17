Вінничанинам розповіли, коли можна буде через інтернет муніципальну картку



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У Вінниці триває процес подачі заявок на оформлення пільгової Муніципальної картки вінничанина

Оформити заявку можна не тільки в центральному офісі «Вінницякартсервіс», а й у Центрах обслуговування споживачів при управлінських компаніях (колишніх ЖЕКах). Незабаром подати документи на оформлення такої картки зможуть усі бажаючі вінничани.

Для спрощення процедури та економії часу мешканців буде можливість зробити все онлайн на сайті КП «Вінницякартсервіс». Наразі там завершуються технічні роботи з розробки функціоналу для оформлення картки через Інтернет.

До травня у КП «Вінницякартсервісі» прийматимуть документи лише від пільгових категорій населення. Після цього будуть оформляти заявки від учнів, студентів та інших бажаючих. Для туристів і тих, хто приїде у Вінницю на кілька днів, діятимуть туристичні карти, які можна буде придбати.

«У нас є два варіанти реєстрації у чергу: перша - це на сайті www.et.vn.ua/cards-description у розділі «Записатися до електронної черги». Там черга до початку червня уже заповнена. Приходити варто за 15 хвилин до зазначеного часу. Талончик, який ви побачите на сайті, можна роздрукувати або ж просто запам'ятати його номер і повідомити ці цифри на рецепції, коли прийдете до нас. Також можна це зробити у нашому офісі і у Центрах обслуговування споживачів при управлінських компаніях. Коли ж приходите на прийом до нашого адміністратора, з собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний номер і документ, який підтверджує право на пільгу. Незабаром подати документи для оформлення картки можна буде без візиту до нас – через Інтернет», - каже директорка КП «Вінницякартсервіс» Катерина Бабіна.