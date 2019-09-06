Вінничанини викинув кішку з вікна і отримав п'ять років позбавлення волі



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За жорстоке поводження з твариною, вінничанин понесе покарання, з іспитовим строком 3 роки

За результатами досудового розслідування Вінницькою місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт за обвинуваченням вінничанина, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 299 КК України.

Про це інформує пресслужба прокуратури у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Під час досудового розслідування з'ясовано, що 50-річний чоловік, у травні 2019 року, викинув власну кішку з вікна п’ятого поверху. У подальшому, вийшовши на вулицю та побачивши, що тварина подає ознаки життя, не звертаючи увагу на присутніх сторонніх осіб, частина з яких була малолітніми, взяв кішку на руки та з усієї сили вдарив нею об асфальт, внаслідок чого завдав тварині несумісні із життям тілесні ушкодження.

Прокуратурою дії особи кваліфіковано за ч. 3 ст. 299 КК України, тобто жорстоке поводження з тваринами, що відносяться до хребетних, що вчинене умисно та призвело до загибелі тварини, вчинене з хуліганських мотивів, у присутності малолітнього, з особливою жорстокістю, активним способом.

Вінницьким міським судом постановлено вирок, яким особу визнано винним у вчиненні інкримінованого йому діянні, та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки.