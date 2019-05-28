Вінничанка отримала премію Європейського фізичного товариства



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Українську науковицю відзначили за видатний внесок в експериментальну діяльність у галузі фізики

Науковиця Леся Щуцька отримала премію від Європейського фізичного товариства. Нагороду українці дали «за видатний внесок в експериментальну діяльність у галузі фізики елементарних частинок, починаючи від проектування і моделювання нових експериментів, операцій з тест-пучками та аналізу, до аналізу даних та їх остаточних теоретичних інтерпретацій».

Леся Щуцька – родом з Вінниці. Наразі вона керує швейцарською лабораторією фізики високих енергій Федеральної політехнічної школи Лозанни.

У Європі вона знана як всесвітньо відома, інноваційна молода вчена, дослідження якої фокусується на пошуку фізичних явищ, що виходять за межі стандартної моделі фізики частинок.

Два роки тому вона отримала грант від European Research Council для проведення досліджень в ЦЕРНі з використанням можливостей Великого адронного колайдера у Женеві.

Джерело: Український інтерес