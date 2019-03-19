  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вінничанка стала чемпіонкою в одній з категорій кубку України з самбо

    • Розсилка
    Вінничанка стала чемпіонкою в одній з категорій кубку України з самбо

    До загальної скарбнички перемог вінничанка додала «золото» з самбо

    15-17 березня у м. Луцьк відбувся кубок України з боротьби самбо серед чоловіків та жінок (спортивне та бойове).  
    У змаганнях взяли участь представники з 17 областей України, загалом –  230 спортсменів.
    У кубку України з боротьби самбо змагалось двоє представників міської дитячо-юнацької спортивної школи (МДЮСШ) №5.
    Бурлак Юлія стала чемпіонкою серед жінок у ваговій категорії 44 кг. 
    Читайте також
    спорт Вінниця вінничани
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ