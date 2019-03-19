Вінничанка стала чемпіонкою в одній з категорій кубку України з самбо
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До загальної скарбнички перемог вінничанка додала «золото» з самбо
15-17 березня у м. Луцьк відбувся кубок України з боротьби самбо серед чоловіків та жінок (спортивне та бойове).
У змаганнях взяли участь представники з 17 областей України, загалом – 230 спортсменів.
У кубку України з боротьби самбо змагалось двоє представників міської дитячо-юнацької спортивної школи (МДЮСШ) №5.
Бурлак Юлія стала чемпіонкою серед жінок у ваговій категорії 44 кг.