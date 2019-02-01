Вінниччину планують поділити на 68 об’єднаних громад



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Нині їх створено тридцять сім

У Вінницькій області має бути створено 68 об’єднаних територіальних громад (нині є 37), що охоплять 100% території з урахуванням міст обласного значення.

Такий поділ передбачає Перспективний план формування територій громад Вінницької області. Його проект 31 січня розглянула постійна комісія обласної ради з питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою, євроінтеграції, міжнародного і міжрегіонального співробітництва.

«Головним критерієм утворення об’єднаних територіальних громад є наближення послуг до місцевих мешканців. Зокрема, йдеться про створення центрів адміністративних послуг, опорних шкіл, амбулаторій, вирішення проблеми утилізації твердих побутових відходів, розвиток дорожньої інфраструктури тощо. Варто зазначити, що перспективний план – це, в першу чергу, моделювання економічно спроможних громад, які надаватимуть якісні послуги населенню», – сказав перший заступник голови ОДА Андрій Гижко під час презентації проекту.

Комісія ухвалила проект і виносить його на затвердження сесією обласної ради.