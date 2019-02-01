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    Вінниччину планують поділити на 68 об’єднаних громад

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    Вінниччину планують поділити на 68 об’єднаних громад

    Нині їх створено тридцять сім

    У Вінницькій області має бути створено 68 об’єднаних територіальних громад (нині є 37), що охоплять 100% території з урахуванням міст обласного значення.

    Такий поділ передбачає Перспективний план формування територій громад Вінницької області. Його проект 31 січня розглянула постійна комісія обласної ради з питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою, євроінтеграції, міжнародного і міжрегіонального співробітництва.

    «Головним критерієм утворення об’єднаних територіальних громад є наближення послуг до місцевих мешканців. Зокрема, йдеться про створення центрів адміністративних послуг, опорних шкіл, амбулаторій, вирішення проблеми утилізації твердих побутових відходів, розвиток дорожньої інфраструктури тощо. Варто зазначити, що перспективний план – це, в першу чергу, моделювання економічно спроможних громад, які надаватимуть якісні послуги населенню», – сказав перший заступник голови ОДА Андрій Гижко під час презентації проекту.

    Комісія ухвалила проект і виносить його на затвердження сесією обласної ради.

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