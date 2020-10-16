Вінниччину віднесли до «помаранчевої зони» карантину
До «помаранчевої зони» потрапили всі райони Вінницької області
15 жовтня оновили карантинні зони за рівнем небезпеки поширення коронавірусу. Вся Вінницька область потрапила до «помаранчевої».
Про це повідомляють у Кабінеті Міністрів України.
На засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затвердили рішення про перегляд рівнів епідемічної небезпеки поширення Covid-19.
До «помаранчевої зони» потрапили міста Вінниця, Жмеринка, Козятин, Ладижин, Могилів-Подільський, Хмільник, а також всі райони Вінницької області:
-
Барський район,
-
Бершадський район,
-
Вінницький район,
-
Гайсинський район,
-
Жмеринський район,
-
Іллінецький район,
-
Калинівський район,
-
Козятинський район,
-
Крижопільський район,
-
Липовецький район,
-
Літинський район,
-
Могилів-Подільський район,
-
Мурованокуриловецький район,
-
Немирівський район,
-
Оратівський район,
-
Піщанський район,
-
Погребищенський район,
-
Теплицький район,
-
Тиврівський район,
-
Томашпільський район,
-
Тростянецький район,
-
Тульчинський район,
-
Хмільницький район,
-
Чернівецький район,
-
Чечельницький район,
-
Шаргородський район,
-
Ямпільський район.
Новий розподіл набуде чинності з 00:00 години 19 жовтня.