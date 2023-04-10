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Росія на найвищому рівні визнала УПЦ МП своєю

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія на найвищому рівні визнала УПЦ МП своєю
Російський диктатор Володимир Путін та предстоятель УПЦ МП в Україні
фото з відкритих джерел

Проблемами Московської церкви в Україні перейнялась Держдума

До парламенту РФ внесли проєкт заяви Держдуми щодо захисту Української православної церкви Московського патріархату. Про це заявив голова думського комітету з міжнародних справ, лідер Ліберально-демократичної партії Росії Леонід Слуцький, передають росЗМІ.

У Росії заявляють про «репресивну політику київського режиму, спрямовану на знищення канонічної Української православної церкви».

Нагадаємо, що сама УПЦ МП наполягає на своїй незалежності, проте досі тримає звязок з Москвою. Росія захищає цю церкву на міжнародному рівні, на сайті РПЦ кервники УПЦ МП досі у складі синоду РПЦ, і в статутних документах УПЦ МП зазначається як складова РПЦ.

Ця релігійна організація, яка безпідставно називає себе українською, намагалася не виконувати закон про перейменування. Крім того, численні представники так званої УПЦ МП звинувачувалися в пособництві з російським окупантом та колабораційній діяльності.

На початку квітня Росія заявила, що вимагає негайного звільнити колишнього намісника Києво-Печерської лаври, митрополита Павла, з-під домашнього арешту. І там нібито турбуються за решту ченців та священиків Києво-Печерської лаври, які нібито перебувають під загрозою «фізичної та моральної розправи».

Нагадаємо, 1 квітня СБУ провела обшук, вручила підзору та викликала на допит скандального намісника Лаври митрополита Павла. Зустрічати правоохоронців Петро Лебідь вийшов у шарфі від французького бренду Louis Vuitton. 

Як відомо, Служба безпеки України зібрала обґрунтовану доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України: СБУ оприлюднила телефонні розмови скандального митрополита (аудіозапис).

Митрополиту суд призначив цілодобовий домашній арешт на 2 місяці із забороною звертатися до вірян та з використанням електронного браслету.

Раніше Патріарх Кирило визнав своєю Московську церкву в Україні.

26 березня глава Російської православної церкви патріарх Кирило став на захист ченців та священнослужителів Києво-Печерської лаври, які зобов’язані до 29 березня залишити стіни обителі. Тим самим, глава РПЦ фактично визнав підпорядкованість Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Москві і почав кампанію проти виселення свого духовенства з Лаври.

Теги: Московська церква в Україні росія Державна Дума

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