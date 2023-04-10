Росія на найвищому рівні визнала УПЦ МП своєю

Проблемами Московської церкви в Україні перейнялась Держдума

До парламенту РФ внесли проєкт заяви Держдуми щодо захисту Української православної церкви Московського патріархату. Про це заявив голова думського комітету з міжнародних справ, лідер Ліберально-демократичної партії Росії Леонід Слуцький, передають росЗМІ.

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У Росії заявляють про «репресивну політику київського режиму, спрямовану на знищення канонічної Української православної церкви».

Нагадаємо, що сама УПЦ МП наполягає на своїй незалежності, проте досі тримає звязок з Москвою. Росія захищає цю церкву на міжнародному рівні, на сайті РПЦ кервники УПЦ МП досі у складі синоду РПЦ, і в статутних документах УПЦ МП зазначається як складова РПЦ.

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Ця релігійна організація, яка безпідставно називає себе українською, намагалася не виконувати закон про перейменування. Крім того, численні представники так званої УПЦ МП звинувачувалися в пособництві з російським окупантом та колабораційній діяльності.

На початку квітня Росія заявила, що вимагає негайного звільнити колишнього намісника Києво-Печерської лаври, митрополита Павла, з-під домашнього арешту. І там нібито турбуються за решту ченців та священиків Києво-Печерської лаври, які нібито перебувають під загрозою «фізичної та моральної розправи».

Нагадаємо, 1 квітня СБУ провела обшук, вручила підзору та викликала на допит скандального намісника Лаври митрополита Павла. Зустрічати правоохоронців Петро Лебідь вийшов у шарфі від французького бренду Louis Vuitton.

Як відомо, Служба безпеки України зібрала обґрунтовану доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України: СБУ оприлюднила телефонні розмови скандального митрополита (аудіозапис).

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Митрополиту суд призначив цілодобовий домашній арешт на 2 місяці із забороною звертатися до вірян та з використанням електронного браслету.

Раніше Патріарх Кирило визнав своєю Московську церкву в Україні.

26 березня глава Російської православної церкви патріарх Кирило став на захист ченців та священнослужителів Києво-Печерської лаври, які зобов’язані до 29 березня залишити стіни обителі. Тим самим, глава РПЦ фактично визнав підпорядкованість Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Москві і почав кампанію проти виселення свого духовенства з Лаври.